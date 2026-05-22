オリックスのOBで、2024年オフに現役を引退した上野響平さんが今季、2軍の運営担当からスコアラーに転身し、首位争いを繰り広げるチームの勝利に貢献している。「1年で担当を変わるとは思っていなかったのですが、いずれチームに近いところに戻りたいと思っていました。ちょっとでもチームにとってヒントや引き出しになることを伝えたいと考えてやっています」。スコアラーに転身しシーズン2カ月を過ぎた上野さんが、1年目の取