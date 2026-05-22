DeNAは21日、広島との試合（マツダスタジアム）に1−3で敗戦した。21日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、6回裏逆転を許した成瀬脩人の失策をズームアップ。前進守備を敷いていた成瀬は逆シングルで取りに行こうとするも、打球を逸らしてしまった。この場面について解説の辻発彦氏は「もうすこし視野を広く持たないといけない気がします。パッと見るとサードランナーはスタート切っていないんですよ。視界には