21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と齊藤明雄氏が、巨人戦に先発し6勝目を手にしたヤクルト・山野太一について言及した。齊藤氏は「今シーズンものすごく安定感があるのは、足を上げて投げにいくまでの時間がゆったりしている。変化球が切れている。ボールの狂いがないのかなと。四球が少ないですよね。カウントを不利にすることはあるんですけど、四球が少なくコンスタントに投げて