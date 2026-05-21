連合のシンクタンク、連合総合生活開発研究所（連合総研）は5月21日、第51回「勤労者短観」（勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート調査）の結果を公表した。首都圏と関西圏に住む20～64歳の民間企業雇用者2000人を対象に、4月1日～8日にインターネットで実施したものである。 同日都内で開かれた記者会見で、連合総研の山脇義光（やまわき・よしみつ）副所長は「今回の一番のポイントとしては、や