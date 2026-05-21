健康保険法等の改正案をめぐり、全国保険医団体連合会（保団連）と難病患者らが5月21日、都内で集会を開いた。 「薬の追加負担は許さない、国民皆保険を守れ」と訴え、20万1377筆の署名を国会議員4人に提出。集会では関節リウマチや潰瘍性大腸炎、線維筋痛症などの患者が「飲み合わせのリスクで市販薬は服用できない」と窮状を語り、医師からは政府の主張する「公平性」の論理そのものに疑問が呈された。 薬剤費の4分の1を