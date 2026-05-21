リアル二刀流弾は通算17本目【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手」で先発出場し、初回の第1打席で先頭打者アーチを放った。約1か月ぶりの投打同時出場でいきなり快音を響かせている。LAメディアからは称賛を超えて“ドン引き”しているようだ。試合開始直後の初球だった。甘く入った球を完璧に捉えると、打球