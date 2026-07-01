きょう午前11時57分頃、名古屋市中区金山4丁目の郵便局で「クマよけスプレーらしきスプレーの噴射があった」と消防に通報がありました。 【写真を見る】【速報】郵便局で｢スプレーの噴射があった｣ 8人が体調不良 5人搬送 名古屋･金山 誤って噴射か 消防によりますと、8人が体調不良を訴え、5人が搬送されました。全員意識はあるということです。 警察は、スプレーが誤って噴射されたとみて、当時の状況