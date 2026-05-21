「第76回全国植樹祭」に参加されるため、5月16、17日に愛媛県を訪問された天皇皇后両陛下。雅子さまの念願だったシロクマ・ピースとのご対面を果たすなど、生命への深い慈しみを示された2日間となった。【写真】笑顔で植樹を終えられる、ライトグリーンの装いの雅子さま。他、動物園を訪問された千鳥柄ジャケットに白いパンツスタイルの雅子さまなども「豊かな森林を、未来へと引き継いでいくことが私たちの果たすべき役割であると