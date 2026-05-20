乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。5月14日（木）の放送では、コーナー「遥香をどこかに連れてって」をお届けしました。乃木坂46の賀喜遥香【遥香をどこかに連れてって】賀喜：普段インドアであまり外に出かけない私の代わりに、生徒（リスナー）のみんなに私のアクリルスタンド（アクスタ）や写真などを持って、私の分身“ちびはるか”と旅