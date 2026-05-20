宮島ロープウエー紅葉谷駅から広島テレビ 木村那津美アナウンサーが中継でお伝えします。消火活動は午後7時まで延ばして行います。火事のあった霊火堂は常に人がいるようにしていました。住職が登山客と共に初期消火にあたりましたが消火には至りませんでした。宮島では2週間前にも落雷で火事になっていました。【2026年5月20日 放送】