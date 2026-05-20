NHK連続テレビ小説『風、薫る』に女優の仲間由紀恵が出演し、注目を集めている。仲間が演じているのは和泉侯爵家夫人の千佳子。一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）が実習をおこなっている病院に入院し、りんが看護を担当することになる。千佳子は乳がんの疑いが強く、医師からは乳房切除手術をすすめられているが、頑なに拒否。りんにもなかなか心を開こうとしないーーという話が展開している。仲間演じる千佳子