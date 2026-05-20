推しの話は止まらない。清原果耶の“推シゴトーク” 6月8日(月)より上演される舞台『レディエント・バーミン Radiant Vermin』にて、自分たちの"理想の家"を探し求める若夫婦の妻・ジルを演じる清原果耶。2015年にNHK連続テレビ小説『あさが来た』で俳優デビューして以来、『透明なゆりかご』『おかえりモネ』など話題作で確かな演技力を発揮し、映画・ドラマ・CMと幅広く活躍。繊細さと芯の強さを併せ持つ存在感で、次世代を