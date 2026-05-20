令和に蘇ったデートカーの走りを斬る ホンダプレリュードといえば、オシャレなスペシャリティクーペモデルとして、代々若者を魅了してきたクルマです。ところが5代目の生産終了と共にその名も消滅してしまいました。そして2025年、24年振りにプレリュードが復活しました。ホンダ自慢のハイブリッドシステム、e:HEVを搭載し、さらに新兵器のS+シフトを採用したのです。果たしてその走りはいかなるものか？ガンさんこと黒沢元治