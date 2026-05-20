ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年5月19日にスタートしたキャンペーンを紹介します。インスタント食品もガムも飲料もお得「1個買うと1個もらえる」キャンペーン5月19日から25日まで実施しているキャンペーンは、5つあります。1個目の対象商品は、コカ・コーラ「コカ・コーラ」の「プラス」（470ml）と「ゼロ」（500ml）。どちらか1本を購入すると、同