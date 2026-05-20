Insta360 Japan株式会社は5月20日（水）、Yahoo!ショッピング内に「Insta360 公式ストア」をオープンした。 360°カメラ、アクションカメラ、Vlog向けのコンパクトカメラ、各種アクセサリーなどを販売する。Yahoo!ショッピングが実施しているPayPayポイントの付与や、各種クーポンなどのキャンペーンを適用した購入が可能となる。 ストアのオープンを記念したキャンペーンも実施。カ