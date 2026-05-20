首位攻防カード第2戦【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間20日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地パドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数2安打1四球の活躍を見せた。チームは逆転勝ちで首位を奪還した。パドレス先発のキャニングはかつてエンゼルスでチームメート。第1打席では左翼線への二塁打を放ち、6試合連続安打でチャンスメークした。3回先頭の第2打席では四球。5回1