首位攻防カード第2戦

【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間20日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地パドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数2安打1四球の活躍を見せた。チームは逆転勝ちで首位を奪還した。

パドレス先発のキャニングはかつてエンゼルスでチームメート。第1打席では左翼線への二塁打を放ち、6試合連続安打でチャンスメークした。

3回先頭の第2打席では四球。5回1死三塁の第3打席では二ゴロの間に走者が生還し打点がついた。同点の8回先頭、4番手左腕モレホンと対戦した第4打席では一、二塁間を破る打球で一気に二塁を陥れた。

4戦連続マルチは今季2度目。続くベッツの中飛で三塁へ進んだが、後続が倒れて生還はならなかった。

本塁打は5試合ないものの、直近4試合では打率.600（15打数9安打）、4四球と結果を残している。

試合は先発のシーハンが初回にマチャドに同点2ランを被弾。同点の3回にはアンドゥハーに2戦連発となる一時勝ち越しの2ランを浴びた。ドジャースは6回にフリーマンの同点ソロで追いつくと、9回には相手守護神ミラーを前に1死からマンシーが四球で出塁。代走コールが牽制悪送球で三塁まで進み、パヘスの右犠飛で勝ち越した。（Full-Count編集部）