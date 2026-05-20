今春の冷凍食品業界で、個人的には超絶ビッグニュースだと思う進化があったのですが、なぜか思うほど大きく取り上げられてない気がします。ならば声を大にして言いましょう。『AJINOMOTO ギョーザ』が、ついにフタなし調理対応となりました！本稿は、フタなし調理対応がどうスゴいのかにフォーカス。『AJINOMOTO ギョーザ』の新旧食べ比べを交えながらお伝えします。“永久改良”の成果がまたひとつ達成された近年で『AJINOMOTO ギ