5月20日（水）発売の「デジタルカメラマガジン 2026年6月号」は、カラーグレーディングを総力特集。Adobe Lightroom Classicの基本操作から、映像トレンドを取り入れた定番4スタイルの解説。人気写真家7人による実践的なワークフローの公開まで、自分だけの色と世界観を作り上げるための内容を1冊に凝縮した。 【特集1】自分だけのスタイルが見つかる簡単マニュアル 写真の「色」は単なる情報では