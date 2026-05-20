「AK491x」オペアンプ製品写真 旭化成エレクトロニクスは、高音質オーディオ製品向けのオペアンプとして「AK491x」シリーズを開発した。サンプル提供中で、量産開始は2027年初頭を予定。シングルチャネルの「AK4911」と、デュアルチャネルの「AK4912」を用意する。 6月4日～7日にオーストリア・ウィーンで開催される国際オーディオ展示会「HIGH END Vienna 2026」で初展示する。ブ