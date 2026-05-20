ゼンハイザー・ヒアリングの公式サイトより ゼンハイザー・ヒアリングの公式サイトや公式Xでヘッドフォンの新製品と思われるティザーが公開されている。公式サイトではカウントダウンが行なわれており、20日11時32分時点で残り時間は約5日と19時間26分だったため、5月26日7時頃の発表とみられる。 ティザー映像では「The wait is almost over.」の文言とともに新製品と思われるヘッドフォンが映し