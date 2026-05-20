土佐清水市を広くPRしようと2027年1月から開催を目指す「ジョン万EXPO」に向けて5月19日、官民でつくる協議会が発足しました。5月19日に発足した「ジョン万EXPO推進協議会」は大河ドラマの放送決定を受けて、官民が協力して広く土佐清水市をPRしようと作られたもので、初会合には土佐清水市や地元の関係団体などから約40人が出席しました。協議会ではジョン万の生誕200年にあたる2027年1月からジョン万EXPOの開催を企画していて、1