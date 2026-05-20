高知県高知市の川沿いで初夏の花、タチアオイが見頃を迎えています。空に向かってまっすぐに伸びるタチアオイ。花や葉が丸みを帯びたかわいらしいタチアオイは、夏の訪れを告げる花とされています。高知市桜井町の江ノ口川沿いにはいま、赤、白、ピンクなど色とりどりのタチアオイが約200メートルにわたって咲いています。5月20日の朝は近くの園児たちも散歩に訪れてタチアオイを楽しんでいました。タチアオイは立ち上がって