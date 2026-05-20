株式会社ケンコー・トキナーは、小径レンズフィルターの収納に特化したケースを5月22日（金）に発売する。 67mm径までのフィルターを最大6枚収納できるセミハードタイプのフィルターケース。4月25日（土）発売の82mm径対応「セミハードフィルターケース KSH-FP6」のミニバージョンに位置付けられており、同様に蛇腹式構造を採用する。 ケー