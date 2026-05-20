週末に緊張感と刺激に満ちたバイクレースをネット配信で観戦することが、多くの中国人の間で新たな趣味になりつつある。中国新聞網が伝えた。百度（バイドゥ）のデータ共有プラットフォーム・百度指数によると、中国のバイクメーカー「張雪機車（ZXMOTO）」が3月28日に2026年スーパーバイク世界選手権（WSBK）第2戦ポルトガル大会のスーパースポーツ（SSP）クラスで初優勝して以来、レースのある週末には「WSBK」と「張雪機車」の