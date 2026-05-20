バイクレースのネット観戦が中国人の新しい趣味に、週末に「WSBK」「張雪機車」の検索が増加

週末に緊張感と刺激に満ちたバイクレースをネット配信で観戦することが、多くの中国人の間で新たな趣味になりつつある。中国新聞網が伝えた。

百度（バイドゥ）のデータ共有プラットフォーム・百度指数によると、中国のバイクメーカー「張雪機車（ZXMOTO）」が3月28日に2026年スーパーバイク世界選手権（WSBK）第2戦ポルトガル大会のスーパースポーツ（SSP）クラスで初優勝して以来、レースのある週末には「WSBK」と「張雪機車」の検索件数が目に見えて増加するようになった。

レース当日にも多くのネットユーザーが関連のライブ配信にアクセスし、張雪機車のレースの様子がSNSの微博（ウェイボー）や動画サイト「bilibili（ビリビリ）」の検索トレンドにたびたび登場し、ショート動画共有アプリ「抖音（中国版TikTok）」やショート動画・ライブ配信アプリ「快手」で検索トレンド入りしている。

張雪機車のライダーとして優勝したバレンティン・デビスもたくさんのファンを獲得し、17日午前10時前後には同選手の抖音アカウントのフォロワー数は119万人を超え、ビリビリのフォロワー数も20万人を超えた。（提供/人民網日本語版・編集/KS）