鞘師里保（さやし・りほ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30〜9:55）。ゲストの“チョイス（選ぶ基準）”から、その素顔に迫っていきます。5月のマンスリーゲストは、4人組ボーイズグループ・OWV（オウブ）の本田康祐（ほんだ・こうすけ）さんと中川勝就（なかがわ・かつなり）さん。この記事では、2日の放送の模様を紹介。お二人のモー