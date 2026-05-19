ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは開運カレンダー「2026年5月20日（水）は天赦日（てんしゃび／てんしゃにち）！」。暦の上で最上級の吉日とされる“天赦日”の意味と、この日にやると良いこと・気をつけたいことを、やさしくご紹介します。5月18日（月）の大安×一粒万倍日、19日（火）の巳の日と続いてきた“開運の3日間”。その締め