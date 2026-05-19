福島県の磐越自動車道で、部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受け、5月19日、文部科学省が全国の教育委員会や学校などに安全確保を徹底するよう通知を出しました。この事故は5月6日、福島県の磐越自動車道で、新潟県の北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが、ガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡、あわせて20人が重軽傷を負ったものです。今回の事故をうけ、文部科学省は5