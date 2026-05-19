NHK放送技術研究所(技研)は、東京科学大学と共同で、透明なガラス基板越しに「フルカラー3次元像」を表示する新たなホログラムの作製手法を開発した。 最大の特徴は「高い透明性」と「鮮明なフルカラー3D」の両立。今回開発された技術は、いくつか存在するホログラム作製手法のうち「表面レリーフ型ホログラム」と呼ばれる手法を応用したもの。 従来、この手法を用いる際の課題となっていた光の散乱(基