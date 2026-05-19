2026年2月に、東京都が「空き家リノベーションコンテスト2025」を開催した。空き家の改修・活用事例を集め、優れた取り組みを表彰することで空き家活用の機運を醸成していくことが目的だ。このコンテストで評価された活用事例を詳しく紹介していきたい。今回は、最優秀賞「はなももハッピー石神井台」を取材した。「空き家リノベーションコンテスト 2025 ベストプラクティス部門」 最優秀賞東京都の「空き家リノベーションコンテス