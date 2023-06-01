ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月18日（月）〜5月24日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「魚座（うお座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）■魚座（うお座）カード：カップの10（逆位置）理想の家庭像や人間関係像と、現実のズレに直面する週。S