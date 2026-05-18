TS-X40 パイオニアは、カロッツェリアのボックススピーカー「TS-X40」を7月に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は33,000円前後/ペア。 自動車業界でレトロブームが広がっていることから、1980年代に人気を博した「光るボックススピーカー」に着想を得ながら、現代の車両にも調和するデザインと高音質設計を両立したモデルとして開発。3つのスピーカーユニットを縁