PlayStation 5 Pro Blu-rayレコーダーやBlu-rayドライブのメーカーが相次ぎ撤退を表明するなど、Blu-rayに関する気になる話題が続いている。配信全盛の今、パッケージメディアは、一種のファンアイテムとなっている。再生専用プレーヤーがいつまで製造されるのか、一昔前なら考えもしなかった問題がリアリティを持って迫ってきているのが2026年という現代だ。 そんな時代にあえ