「今日好き」森口優花（ゆうか）、ウィンクで沸かす 浴衣姿で夏の装い【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた森口優花が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」参加美女、美スタイル際立つ浴衣姿
淡い色の浴衣を着こなした森口。髪に花の髪飾りをつけて華やかさをプラスし、トップではウィンクをした。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。森口は「チュンチョン編」に参加した。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演するほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」参加美女、美スタイル際立つ浴衣姿
◆森口優花、浴衣×花の髪飾りがお似合い
淡い色の浴衣を着こなした森口。髪に花の髪飾りをつけて華やかさをプラスし、トップではウィンクをした。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演するほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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