（資料写真）神奈川大学野球春季リーグ最終週第２日は１７日、横浜スタジアムで２回戦２試合が行われ、桐蔭横浜大が連勝して勝ち点を４とし、２位が確定した。桐蔭大は神奈川工大に８−０で快勝。古川が３安打完封した。関東学院大はタイブレークの延長十回に勝ち越し、神奈川大に６−４で競り勝って１勝１敗のタイとした。最終週第３日は１８日、関東学院大ギオンパークで関東大−神大の３回戦が行われる。