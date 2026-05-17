岡田結実、村田祐基（超特急） 俳優でタレントの岡田結実とメインダンサー&バックボーカルグループ・超特急の村田祐基がW主演を務めるショートドラマ「アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件」（1話1分程度）が、本日5月17日0時より、縦型ショートドラマプラットフォーム『ReelShort』から、全61話が一挙配信される（1話〜10話まで無料）。場面写真、あらすじが解禁された。【写真】公開された「アイ捨て」場面