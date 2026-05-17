横浜開港祭への来場を呼びかける実行委員会のメンバーら＝１３日、かながわ県民センター４５回目を迎える「横浜開港祭」が６月１、２日、横浜市中区と西区の臨海部で開かれる。今年のメインテーマは「開港を祝い、港に感謝しよう」。来年３月に開幕する国際園芸博覧会（園芸博）を記念し、臨港パーク内に「花博ストリート」と名付けたエリアを設けて機運の醸成にも努める。主催者の官民でつくる協議会が今月１３日に会見して概