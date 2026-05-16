５回２失点と粘投した横浜ＤｅＮＡ・篠木＝東京ドーム（花輪久写す）ＤｅＮＡ横浜の篠木が５回３失点と粘投したが、２勝目にはつながらなかった。打線が２点を追加し、リードした直後の三回。先頭から２者連続三振を奪うも４連打で２失点し、再び同点に追いつかれた。四、五回はいずれも三者凡退で切り抜けたが「悪い流れをつくってしまい、チームに申し訳ない」と悔しそうな表情を浮かべた。篠木は、捕手松尾の構えたミッ