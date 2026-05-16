V12の最終仕様が明らかに「待てば海路の日和あり」ということわざがあるが、最高出力900psを発生するデ・トマソのV12エンジンは、まさにその言葉通りと言えそうだ。【画像】規制に縛られないサーキット専用ハイパーカー【デ・トマソP900を詳しく見る】全7枚デ・トマソの新型ハイパーカー『P900』は2022年に発表され、当初は2024年の市場投入が予定されていた。先日、このP900に搭載される特注の7.0L V12エンジンの最終仕様がよう