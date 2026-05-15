14日（木）、バレーボールウェアブランド「MILEGRA（ミレグラ）」は、男子日本代表で大阪ブルテオン所属の西山大翔とサプライヤー契約を締結したと発表した。 スポーツブランドの運営を中心に事業を展開している株式会社フラスコ １００ｃｃが運営するMILEGRAは、デザインの自由度の高さに加え、軽量・高伸縮素材や吸水速乾性といった実用性を兼ね備えた、公益財団法人日本バレーボール