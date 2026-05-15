12日DeNA戦の9回から続く無得点■中日 ー ヤクルト（15日・バンテリンドーム）中日がスコアボードに“ゼロ”を刻み続けている。15日、本拠地で首位ヤクルトと対戦。初回、無死満塁のチャンスをつくるも無失点に終わると、5回までゼロ行進で26イニング連続無得点となった。ファンは「さすがに酷すぎないか」と嘆きが止まらない様子だ。初回、2本の安打と四球で無死満塁の得点機をつくった。打席には4番の細川成也外野手。12日の