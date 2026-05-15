12日DeNA戦の9回から続く無得点

■中日 ー ヤクルト（15日・バンテリンドーム）

中日がスコアボードに“ゼロ”を刻み続けている。15日、本拠地で首位ヤクルトと対戦。初回、無死満塁のチャンスをつくるも無失点に終わると、5回までゼロ行進で26イニング連続無得点となった。ファンは「さすがに酷すぎないか」と嘆きが止まらない様子だ。

初回、2本の安打と四球で無死満塁の得点機をつくった。打席には4番の細川成也外野手。12日のDeNA戦の9回に1点を奪ってから、得点を取れていなかっただけに、中日ファンは久々の得点を期待した。しかし、細川が三ゴロに倒れると、後続も凡退し無死満塁でも1点さえ入れることができなかった。

2回以降も毎回のようにランナーを出すが、あと1本が出ず。好機を活かせない打線にバンテリンドームは沈黙を繰り返した。試合の流れを掴み損ねた中日は、5回までにヤクルトに3点リードを奪われ劣勢ムード。最下位の低迷ぶりを象徴する展開になっている。

SNSでは中日ファンの悲痛な叫びが飛び交った。「何を見せられてるのかマジでわからん」「いいようにやられてる」「終わってるっぽい」「さすがにキレそう」「中日ドラゴンズはどうやったら点取れるんすか？？」「勘弁してくれ」などの嘆きの声が数多く寄せられていた。（Full-Count編集部）