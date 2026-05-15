Insta360は、アクションカメラで光学ファインダーが利用できる「Insta360 GO 3S レトロキット」を5月15日（金）に発売した。価格は4万4,500円。 2024年6月発売のPOVカメラ「Insta360 GO 3S」を、フィルムカメラ調の見た目や操作感にするキット。 キットのメインは「レトロビューファインダー」と呼ばれるアタッチメント。これに「Insta360 GO 3S」本体を収めることで、上から覗いて使う左右逆像の光学フ