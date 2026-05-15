西武・冨士大和は8回11Kも実らずパ・リーグ球団主催のファーム公式戦が15日、3試合行われた。楽天はロッテ浦和球場でロッテに3-0で快勝。西武はCAR3219フィールドで巨人に0-1で敗れた。オリックスは杉本商事バファローズスタジアム舞洲でソフトバンクを6-2で下し、6連勝を飾った。楽天先発の岸孝之投手は、7回を無失点8奪三振と好投した。打線は5回、田中貴也捕手の二塁打などで1死三塁とし、吉野創士外野手の内野ゴロの間に先