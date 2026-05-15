ハーゲンダッツ ジャパンが2026年4月30日に、クリスピーサンドの25周年を記念した『ハーゲンダッツジャパン クリスピーサンド25周年 PR発表会』を開催しました。発表会には、CMに出演している大人気アーティストTWICEのメンバーSANAさんがゲストとして登場！楽しいデジタルコンテンツ『My Special Crispy Sandwich Shop』を体験したり、クイズにも挑戦し、大きな盛り上がりを見せました。登壇したハーゲンダッツ ジャパン 代表取締