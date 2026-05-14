元乃木坂46で俳優の齋藤飛鳥（27）が14日、自身のインスタグラムを更新。髪をばっさりカットした姿を公開した。【写真】「めちゃくちゃ似合ってる」ロングヘアからバッサリ髪を切った齋藤飛鳥齋藤は13日、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（Miu Miu）」が開催したイベントに出席。おなかをチラ見せしたミュウミュウコーデの写真を公開し「miumiuらしいクールでシャープなレイヤードスタイルがお気に入りです」とコメント