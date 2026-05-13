ソニーは5月13日（水）、フルサイズミラーレスカメラ「α7R VI」を発表した。発売は6月5日（金）で、5月19日（火）10時00分に予約受け付けを開始する。市場推定価格は税込74万円前後。 高解像モデル「Rシリーズ」として初めて、積層型CMOSセンサー「Exmor RS」を搭載。AI処理機能を統合した新画像処理エンジン「BIONZ XR2」の採用や電源システムの刷新により、画質、速写性、信頼性の向上を図っている