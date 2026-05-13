4月、周南市の沖合で操業中の底引き網漁船が発見した人の骨について徳山海上保安部は市内に住む男性と確認されたと発表しました。男性（当時81歳）は2025年4月、所有する漁船が粭島の岸に乗り上げたまま行方不明となっていました。徳山海上保安部によりますと4月、周南市岩島の南方海上で操業中の底引き網漁船が頭蓋骨と腕の骨らしきものを発見しました。その後の調べでこの骨が、周南市に住む男性と確認されました。男性の所有す