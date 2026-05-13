YouTubeチャンネル「うじとうえだ」が絶好調だ。2024年9月に開設され、現在は80万人超の登録者を抱える同チャンネルは、直近では月3回を目安に更新されており、どの動画も安定して200万～300万の再生数を記録。一風変わった“旅番組”を配信し、注目を集めている。 （関連：【画像あり】1発目の動画から慣れない海外に戸惑い、ボヤきが止まらないブチギレ氏原と、そんな様子を楽しむ上田氏） 「うじとうえだ」の「うじ